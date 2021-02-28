Son dakika haberleri... Rize'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
28.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:08
Son dakika gündem haberi... Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal