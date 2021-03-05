Son dakika haberleri: Polis şüphesinde haklı çıktı, göçmen kaçakçısı yakalandı
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Son dakika haberleri: Polis şüphesinde haklı çıktı, göçmen kaçakçısı yakalandı

05.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:00
Son dakika haberleri: Polis şüphesinde haklı çıktı, göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde yaya devriye ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan UYAP sorgulamasında H.Y.'nin 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi. H.Y. gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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