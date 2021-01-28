Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

OSMANİYE'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ş.K. (35) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Kadirli ilçesi yönünden gelen M.K. (36) yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Ş.K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken, otomobil de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanal kenarındaki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K. ihbarla gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın soruşturma başlattığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL