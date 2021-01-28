Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

28.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:43
Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri... OSMANİYE'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ş.K. (35) yaralandı.

OSMANİYE'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ş.K. (35) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Kadirli ilçesi yönünden gelen M.K. (36) yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Ş.K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken, otomobil de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanal kenarındaki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K. ihbarla gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın soruşturma başlattığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Osmaniye'de otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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