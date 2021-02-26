Son dakika haberleri! Öğretmenler "eTwinning" projeleriyle Avrupa Özel Ödüllerine hak kazandı
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Son dakika haberleri! Öğretmenler "eTwinning" projeleriyle Avrupa Özel Ödüllerine hak kazandı

26.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:28
Son dakika haberleri! Öğretmenler

Gelen son dakika haberine göre Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Faaliyeti" kapsamında bu yıl Türkiye'den eğitimcilerin geliştirdiği projeler, 13 kategorinin 9'unda Avrupa Özel Ödülüne değer görüldü.

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Faaliyeti" kapsamında bu yıl Türkiye'den eğitimcilerin geliştirdiği projeler, 13 kategorinin 9'unda Avrupa Özel Ödülüne değer görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından yürütülen "eTwinning Faaliyeti", bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıp Avrupa'da okul iş birliğini teşvik ediyor.

Bu kapsamda her yıl Avrupa Komisyonunca 43 ülkede yapılan eTwinning projelerinden en iyilerine Avrupa Özel Ödülleri veriliyor.

Bu yıl Avrupa'da tüm ülkeler tarafından 870 proje önerildi.

Türkiye'den 31 öğretmenin hazırladığı 4'ü yaş kategorisi, 5'i özel ödül kategorisi olmak üzere 9 kategoride yapılan 8 uluslararası proje çalışması, Avrupa Özel Ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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