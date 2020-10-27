Son dakika haberleri: Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri
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Son dakika haberleri: Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri

27.10.2020 04:01 | Son Güncelleme: 27.10.2020 04:04
Son dakika haberleri: Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri

Bir son dakika haberine göre Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu yetkilileri, Cenevre'de yapılan anlaşmayı eleştirdi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu yetkilileri, Cenevre'de yapılan anlaşmayı eleştirdi.

Operasyon sözcüsü Mustafa el-Mecii, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ateşkes anlaşmasının (Hafter ve milisler arasında) saldırgan, suçlu ve onun kaçan milislerine eşit statü sağladığını belirtti.

Mecii, Operasyonun basın biriminin internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasını eleştirdi.

Anlaşmada, Hafter ve milislerine eşit statü verilmesini eleştiren Mecii, bu kişilerin sivillerin evlerine mayın yerleştirip toplu mezarlara kim oldukları bilinmeyen onlarca ceset gömdüklerini vurguladı.

Mecii, bir önceki ateşkes ilanından bu yana ateşkesin 8 kez ihlal edildiğini; askeri yığınaklar, mevziler kurulması ve paralı yabancı askerlerin naklinin, havadan yapılan çekimlerle tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın başarılı olup olmayacağının şüpheli olduğunu ifade eden Mecii, anlaşmada savaş suçlusu Hafter'in Libyalıların kanını döken milislerini hesaba çekecek mekanizmanın açık olmadığını kaydetti.

Öte yandan açıklamada, Cufra ve Sirte'nin Güvenliği Operasyonları Odası Amiri Tuğgeneral İbrahim Beytülmal'ın, "Bugün farklı medya araçlarıyla karşımıza çıkan diyalog listesinde gelen isimlere hayretle şaşıyoruz." ifadeleri de aktarıldı.

Beytülmal, BM'den gelecek diyalogda alandaki destek kuvvetlerinin de katılmasının zorunlu olduğunu, Libyalıların geleceğiyle oynamaktan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Benzer bir eleştiri, Öfke Volkanı Operasyonu'na Destek Veren Kuvvetler Birliğinden de geldi.

Birlik, Operasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilciliği'nin benimsediği geçiş sürecini ve halihazırdaki tüm diyalogun meşruiyetini yitirmiş tarafların temsiliyetiyle yapılmasını reddettiklerinin altını çizdi.

Birlik, BM Libya Özel Temsilciliği'nden geçiş sürecinin sonlandırılmasını, anayasa referandumu ve parlamento seçimlerinin yapılmasını istedi.

BM, cumartesi günü Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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