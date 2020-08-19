Son dakika haberleri! MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:21
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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Kaynak: DHA