Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu