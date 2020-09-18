Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük... Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu." Kaynak: AA