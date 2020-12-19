Son dakika haberleri | Mersin'de polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Mersin'de polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

19.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:26
Son dakika haberleri | Mersin'de polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen motosiklet, Şehitishak Mahallesi 3305 ile 3312 Sokaklarının kesiştiği noktada polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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