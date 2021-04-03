Son dakika haberleri... Mardin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Mardin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Mardin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, İpek Yolu Mahallesi Midyat Caddesi'nde, 13 yaşındaki Ali Oktan'ın kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, Oktan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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