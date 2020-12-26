Son dakika haberleri... Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı

26.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:20
Son dakika haberleri... Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Son dakika gündem haberi: Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan M.B.D'nin, merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde bir evde sakladığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Domagoj Vida Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:21:43. #1.15#
title