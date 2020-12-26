Son dakika haberleri... Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı
26.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:20
Son dakika gündem haberi: Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan M.B.D'nin, merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde bir evde sakladığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar