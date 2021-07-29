POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
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POLİÜRETAN DEPOSU YANDI

POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda yer, alevler nedeniyle hasar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda yer, alevler nedeniyle hasar gördü. Dikmen Mahallesi'nde bulunan depo da alevler arasında kaldı. Poliüretan üretim malzemesi ve kimyasalların bulunduğu 2 dönüm depo, malzemelerle tamamen yandı. Kimyasalların yanı sıra depoda bulunan kerestelerin de tamamen yandığı görüldü. Jandarma ekipleri ise mahalle kavşağında kontrol noktası oluşturarak, araç geçişine izin vermedi.

AK Parti MKYK üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de alana gelip, halka 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

KÖPEĞİ JANDARMA KURTARDI

Öte yandan alanda dumandan etkilenen köpek de jandarma ekipleri tarafından bitkin haldeyken kurtarıldı. Depodaki yangını söndürmeye çalışan ekipler bir taraftan da köpeğe elleriyle ayran içirdi. Ayranı içen köpek, kısa sürede toparlanarak, alandan uzaklaştı.

POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI
POLİÜRETAN DEPOSU YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (1)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (1)
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