Son dakika haberleri! Malatya'da çocuk hastaya kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı yapıldı
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Son dakika haberleri! Malatya'da çocuk hastaya kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı yapıldı

16.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:26
Son dakika haberleri! Malatya'da çocuk hastaya kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kulak burun ve boğaz kliniğinde ilk kez bir çocuk hastaya kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kulak burun ve boğaz kliniğinde ilk kez bir çocuk hastaya kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı yapıldı.

Hastaneneden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan gelen, uzun süredir işitme kaybı şikayeti ve kulak zarında yırtık olan 8 yaşındaki çocuk hastaya hastanenin kulak burun boğaz kliniğinde Uzman Op. Dr. Turgut Çelik tarafından kapalı kulak zarı onarımı ameliyatı başarılı şekilde yapıldı.

Kulak zarı ameliyatlarının rutin olarak mikroskop altında yapıldığını ve hastaların kulak arkasından kesi yapılmasını ve daha uzun süre hastanede kalmasını gerektirmediğini belirten Çelik, "Teknolojinin gelişmesi ile artık bu ameliyatlar uygun hastalarda kulak arkası kesi yapılmadan dış kulak yolundan başarılı şekilde yapılabiliyor. Çocuk hastalarda ise dış kulak yolu oldukça dar olup kulak zarı ameliyatı her zaman daha zorlu oluyor. Hastanemizde uygun teknolojik ekipman ve yetişmiş insan gücü sayesinde artık bu ameliyatlar çocuklarda da başarılı şekilde yapılabiliyor." ifadesini kullandı.

Kulak hastalıklarının çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardan olduğuna değinen Turgut Çelik, doğru şekilde tanı, tedavi ve takibi yapılmadığı takdirde ciddi hasarlara neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Orta kulak iltihabı bademcik iltihabından sonra en sık görülen çocukluk çağı enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonun doğru şekilde tanı, tedavi ve takibi yapılmadığı takdirde kulak zarında, orta kulakta ve iç kulakta ciddi hasarlar oluşturabilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde tüm halkımızı pandemi koşullarında dahi özellikle çocuklarda kulak enfeksiyonlarının göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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