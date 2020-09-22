Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Son dakika gündem haberine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
22.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:44

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 429 artarak 13 bin 482'ye, vaka sayısı da 8 bin 782 artışla 640 bin 147'ye yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 508 bin 563 oldu.

Şili'de ölü sayısı 12 bin 321'e yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artışla 12 bin 321'e, vaka sayısı 1055 artışla 448 bin 523'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 654'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 654'e, vaka sayısı da 310 artışla 130 bin 986'ya ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 90 bin 240 olarak açıklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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