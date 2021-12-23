Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kanarya Mahallesi Üveyik Sokak'taki 5 katlı binada yaşayan bazı sakinler, gelen koku üzerine 4. kattaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren komşular, evdeki 5 kişiyi baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baygın bulunan kişiler, hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ ekipleri binanın doğal gaz hattını keserken, polisin binada ve dairede incelemesi sürüyor.

Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de bir dairede baygın halde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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