Son dakika haberleri | Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu

Bir son dakika haberine göre Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu Korona virüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi.

26.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:17

Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu

DİYARBAKIR - Korona virüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi. Korona virüsten korunmak için aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar, taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi, bal, arı sütü gibi ürünlere yoğun talep göstermeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan korona virüs, vatandaşları bitkisel ilaçların tüketimine yöneltti. Türkiye'de korona virüs vakalarında artışın yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da da vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ilaçla tüketmeye başladı. Kentin asırlık aktarcısı Kör Yusuf işletmecisi Süleyman Onur, pandemiden dolayı Diyarbakır'da bitkisel ürünlere talebin arttığını söyledi.

"Koronaya karşı bağışıklık tedavisinin bir kısmı bitkisel ilaçlarda"

Dükkanlarının yaklaşık 128 yıl önce kurulduğunu ve yaklaşık 80 yıldır da kendi ailesinin işlettiğini aktaran Onur, "Keçi boynuzu, andız pekmezi, zencefil, zerdeçal, çemen, karanfil gibi karışımlar hazırlıyoruz. Bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için arı sütü, polen, bal, propolis gibi karışım yapıyoruz. Her iki karışımda da akciğer, karaciğer temizleyici ve bağışıklık sistemini en üst seviyeye çıkartıcı özellikleri var. Bununla birlikte yine kışın kullanılan Hacı Naide çayı dediğimiz, ıhlamur, tarçın, zencefil, karanfil, ekşi çay, kuşburnu dediğimiz malzemeden kullandırıyoruz. Bilindiği gibi bütün hastalıklarda yüzde 80, yüzde 90 bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman direnç artar. İl dışından da yoğun sipariş alıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Murat Şefik Küçükbayrak, alternatif tıbbın faydalarına inanan biri olduğunu, özellikle polen, bal, zencefil, zerdeçal tükettiğini söyledi. Evde çocuklarının bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için bitkisel ilaçlara başvurduklarını dile getiren Küçükbayrak, "Korona virüs ile ilgili henüz bir ilaç yok piyasada. İlaçların ham maddesi bitkide olan bir şey. Ham maddesi zaten burada. Biz de doğal olarak bitkisel ilaçlara yöneliyoruz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Ozan Güven Cem Yılmaz Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Karar Gaziantep Barcelona
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 14:20:07. #1.14#
title