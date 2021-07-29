Son dakika haberleri: Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti
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Son dakika haberleri: Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti

Son dakika haberleri: Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez orta saha ve sol kanatta oynayabilen Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Çekiçi, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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