Son dakika haberleri | Kenya polisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti
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Son dakika haberleri | Kenya polisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti

Son dakika haberleri | Kenya polisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kenya polisi, başkent Nairobi'de İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Kenya polisi, başkent Nairobi'de İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Protestocular, üzerinde Filistin bayrağı olan "Kenyalılar Filistin'i destekliyor" ve "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan özgürlüğümüz eksiktir - Nelson Mandela" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis, başkentte bir araya gelen 200'den kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı bomba attı.

Protesto, şehirdeki farklı camilerde Ramazan Bayramı namazının ardından başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
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