Son dakika haberleri | Kenya polisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti

Son dakika habere göre Kenya polisi, başkent Nairobi'de İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını protesto eden göstericilere müdahale etti.