Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü

31.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:52
Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Sivas Bulvarı Mimarsinan kavşağında meydana geldi. Muhammed Akdağ yönetimindeki 58 AEE 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Mimarsinan köprüsünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Akdağ, hayatını kaybetti. Akdağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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