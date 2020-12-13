Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polislere tatlı ikramı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polislere tatlı ikramı

13.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:42
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polislere tatlı ikramı

Edinilen son dakika haberine göre MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere tatlı ikram etti.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere tatlı ikram etti.

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede görev yapan polisleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Satıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polislerimiz bizleri gönülden ve samimi karşıladılar. Milletimizin sıcak evlerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için seferber olan emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz. Allah ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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