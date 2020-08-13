Son dakika haberleri: Kadıköy'de hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi Son dakika 3. sayfa haberi: Kadıköy'de hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi Kadıköy'ün en işlek caddelerinden birisi olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Kadıköy'de hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kadıköy'ün en işlek caddelerinden birisi olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerinin ruhsat, kimlik ve kask kullanımı denetlenirken uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Çok sayıda motosiklet sürücüsü denetlendi

Kadıköy'de sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı.Çelik yelekle önlem alarak uzun namlulu silahla nöbet tutan polis ekibi çevre güvenliğini sağlarken diğer ekipler motosiklet sürücülerini uygulama noktasına çekerek denetledi. Kimlik ve ruhsat kontrolünün yanı sıra kask kullanımını da denetleyen ekiplere polis helikopteri uygulama boyunca havadan destek verdi. Kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsü ise uygulama noktasını fark ettiği an ekiplerin olduğu noktaya yaklaşmadan ara sokağa girerek izini kaybettirdi.

Kaynak: İHA