Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
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Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor.

Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2 bin 310 personel, 317 araç ve dört helikopter ile yangınla mücadele ediliyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli illerinde yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Antalya'da bin personel ve 102 araç ile 4 helikopter, Muğla'da bin 150 personel ve 178 araç ile, Isparta ve Denizli illerinde ise 160 personel ve 11 araç ile toplamda 2 bin 310 personel, 317 araç ve 4 helikopter ile yangınla mücadele veriliyor. - ANKARA

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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