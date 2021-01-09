Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi
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Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi

09.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:30

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'e otomobille İzmir'den uyuşturucu getirildiğini öğrenen polis ekipleri, araçta 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

Balıkesir'e otomobille İzmir'den uyuşturucu getirildiğini öğrenen polis ekipleri, araçta 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getirip satacağı bilgini aldı. Ekipler, Susurluk'ta, A.T idaresindeki 61 ACG 218 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Baht' ile ekiplerin yaptığı aramalarda, ön koltuğun paspasının altına gizlenmiş poşet içinde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli A.T'nin uyuşturucuyu İzmir'den getirdiği öğrenildi.

Ekiplerce gözaltına alınan A.T'nin işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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