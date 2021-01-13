Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
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Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

13.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:53

Son dakika haberleri: İstanbul'da bir iş adamını tehdit ederek haraç istedikleri öne sürülen suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bir iş adamını tehdit ederek haraç istedikleri öne sürülen suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı T.E'yi tehdit ederek haraç isteyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, kimliklerini tespit ettiği S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği, 14 fişek ve miktar kısmı boş olan 12 imzalı senet ele geçirildi.

Nitelikli yağma ve tehdit suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son dakika... Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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