Son dakika haberleri... İstanbul'da metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu
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Son dakika haberleri... İstanbul'da metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu

Son dakika habere göre İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu.

Son dakika haberleri... İstanbul'da metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu
23.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:45

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu. İBB AKOM verilerine göre en fazla yağış, 104 kilogram ile Silivri İlçesi'nde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda uyardığı İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, birçok ilçede hayatı felç etti. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şuana kadar bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan İBB AKOM verilerine göre İstanbul'a düşen yağış miktarı belli oldu. Verilere göre en fazla yağış miktarı 108 kilogram ile Silivri İlçesi'nde ölçüldü. Diğer bölgelere düşen yağış miktarı ise şöyle ölçüldü; Hadımköy 49.2, Çatalca 47.7, Büyükçekmece 50.3, Silivri Çanta 58.6, Esenyurt 27.7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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