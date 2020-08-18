Son dakika haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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Son dakika haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Son dakika gündem haberi: İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

Son dakika haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
18.08.2020 02:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:27

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, Hamas'a ait bir tünele saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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