Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası

02.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:32
Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e, toplam can kaybı ise 46 bin 853'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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