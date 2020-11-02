Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e, toplam can kaybı ise 46 bin 853'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı