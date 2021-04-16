Kısıtlama öncesi trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen yarı kapanma kararları ile birlikte uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı.