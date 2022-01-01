Son dakika haberleri... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den halkına ulusal uzlaşma çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için muhalefet ve iktidar partileri ile 2021'in sonunda "Ulusal Mutabakat" girişimin başlattığını hatırlatarak, "Benim amacım ülkenin geleceği için ulusal mutabakat yolunu bulmak." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili yeni yıl nedeni ile paylaştığı kutlama mesajında ülkesinin kalkınması, güçlenmesi ve geleceğe yönelik gelişmesi için önce halkın birlik içinde yaşaması gerektiğini belirtti.

Zurabişvli paylaştığı görüntülü mesajında, geçen yılın sonunda ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için kendi girişimiyle muhalefet ve iktidar partileri ve kamuoyun diğer temsilcileri ile "Ulusal Mutabakat" sürecinin başlattığını hatırlatarak bu sürecin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.

Halkın, ülkenin çıkarları için ortak yolu bulması gerektiğini savunan Zurabişvili, "Benim amacım ülkenin geleceği için ulusal mutabakat yolunu bulmak." temennisini paylaştı.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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