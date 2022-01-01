Son dakika haberleri... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den halkına ulusal uzlaşma çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den halkına ulusal uzlaşma çağrısı

Son dakika haberleri... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den halkına ulusal uzlaşma çağrısı
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için muhalefet ve iktidar partileri ile 2021'in sonunda "Ulusal Mutabakat" girişimin başlattığını hatırlatarak, "Benim amacım ülkenin geleceği için ulusal mutabakat yolunu bulmak.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için muhalefet ve iktidar partileri ile 2021'in sonunda "Ulusal Mutabakat" girişimin başlattığını hatırlatarak, "Benim amacım ülkenin geleceği için ulusal mutabakat yolunu bulmak." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili yeni yıl nedeni ile paylaştığı kutlama mesajında ülkesinin kalkınması, güçlenmesi ve geleceğe yönelik gelişmesi için önce halkın birlik içinde yaşaması gerektiğini belirtti.

Zurabişvli paylaştığı görüntülü mesajında, geçen yılın sonunda ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için kendi girişimiyle muhalefet ve iktidar partileri ve kamuoyun diğer temsilcileri ile "Ulusal Mutabakat" sürecinin başlattığını hatırlatarak bu sürecin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.

Halkın, ülkenin çıkarları için ortak yolu bulması gerektiğini savunan Zurabişvili, "Benim amacım ülkenin geleceği için ulusal mutabakat yolunu bulmak." temennisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (3)

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title