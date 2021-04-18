Son dakika haberleri | F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Verstappen kazandı
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Son dakika haberleri | F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Son dakika haberleri | F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun ikinci mücadelesi, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte, 63 tur üzerinden yapıldı.

Yağmur altında verilen startta 3. cepten kalkan Max Verstappen, önce takım arkadaşı Sergio Perez'i, devamında ise Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe yerleşti.

"Pit stop"ların ardından Verstappen ilk, Hamilton 2'nci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'üncü sırada piste döndü.

31. turda Hamilton, tur bindirme sırasında kontrolünü kaybettiği otomobilinin ön kanadının kırılmasına yol açtı. Kaza nedeniyle ön kanadı değişmesi gereken Hamilton, 9. sıraya kadar geriledi.

32. turda Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Williams sürücüsü George Russell arasındaki mücadele, büyük bir kazayla sonuçlandı. Kaza nedeniyle yarış, 34. turda durduruldu.

Yarışın yeniden başlaması sonrası da liderliğini koruyan Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin 11. birinciliğine ulaştı.

Art arda yaptığı geçişlerle hatasını telafi eden Hamilton, liderin 22 saniye arkasında 2'nci, Hamilton'dan 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren-Mercedes sürücüsü Lando Norris ise 3'üncü oldu.

Yarışın en hızlı turuna imza atan Hamilton böylece Verstappen'in bir puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 2 Mayıs'ta yapılacak.

Emilia-Romagna Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 44 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 43

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 27

4. Charles Leclerc (Monaco): 20

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 60

2. Red Bull: 53

3. McLaren: 41

4. Ferrari: 34

5. Aston Martin: 7

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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