Son dakika haberleri! Europol, 100 milyon dolarlık kripto para çalan hacker çetesine operasyon düzenledi
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Son dakika haberleri! Europol, 100 milyon dolarlık kripto para çalan hacker çetesine operasyon düzenledi

10.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:05
Son dakika haberleri! Europol, 100 milyon dolarlık kripto para çalan hacker çetesine operasyon düzenledi

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), kurbanlarının sim kart bilgilerine erişerek milyonlarca dolar kripto para çalan hacker çetesine yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), kurbanlarının sim kart bilgilerine erişerek milyonlarca dolar kripto para çalan hacker çetesine yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, şebekenin çoğunlukla internet fenomeni, sporcu, müzisyen gibi ünlüleri veya aile bireylerini hedef aldığı belirtildi.

Şebekenin sim kart bilgilerine eriştikleri kişilerin hesaplarındaki 100 milyon dolardan fazla kripto parayı kendi hesaplarına geçirdikleri açıklandı.

Europol'ün koordinasyonunda ABD, Malta ve Belçika güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8'i ABD'de, biri Belçika'da ve biri Malta'da olmak üzere toplam 10 hacker gözaltına alındı.

Europol, sim kart bilgilerinin ele geçirilmesine karşı telefon yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli e-posta ve mesajların cevaplanmaması, internet siteleriyle paylaşılan kişisel verilerin sınırlı tutulması ve telefondaki hesapların iki aşamalı doğrulama yöntemiyle korunması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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