Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı
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Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı

Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 5 karayolu Sefaköy mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası E-5 trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre 4 aracın karıştığı zincirleme kaza Sefaköy E-5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 07 AKM 39 plakalı araç arıza yapınca, sürücü sağ şeride yanaşmaya çalıştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 34 ZM 7839 plakalı otomobil, duramayarak arızalanan araca çarptı. Kaza sonrası araçlar yola savruldu. Bu sırada arkadan seyir halinde olan bir dolmuş ve minibüste kazaya karıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazadan kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 2 sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de E-5 karayolunu trafiğe kapatarak, araçları yan yola yönlendirdi. Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik tekrar açıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı
Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı
Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı
Son dakika haberleri... E-5'te meydana gelen kaza sonra yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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