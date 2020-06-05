Son dakika haberleri... DÜ'de online senato toplantısı
Son dakika haberi... Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, oturumunu online gerçekleştirdi.
05.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:10
Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, oturumunu online gerçekleştirdi.
Videokonferans sistemiyle toplanan senatoda DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, korona virüs sürecinde eğitim öğretim, sağlık ve diğer alanlarda alınan önlemler ile yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. Oturum gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA