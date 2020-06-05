Son dakika haberleri... DÜ'de online senato toplantısı Son dakika haberi... Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, oturumunu online gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, oturumunu online gerçekleştirdi.

Videokonferans sistemiyle toplanan senatoda DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, korona virüs sürecinde eğitim öğretim, sağlık ve diğer alanlarda alınan önlemler ile yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. Oturum gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA