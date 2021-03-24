Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve...

24.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:11
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve...

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:15:06. #1.14#
title