Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve...
24.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:11
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri) ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan