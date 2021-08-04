Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını...

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.