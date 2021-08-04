Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını...

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak.
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak.
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.'
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Tuğba Özay Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:06:29. #1.15#

title