Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri