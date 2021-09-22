Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Hulusi Akar
Magazin Gülşen Mehmet Ali Erbil Burak Yamantürk
Spor Cristiano Abdullah Avcı Mesut Özil Ali Palabıyık
Tüm Haberler Gazeteler Adnan Menderes Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:46:01. #1.11#