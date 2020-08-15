Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'yı ziyaret edecek
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16-18 Ağustos 2020 tarihlerinde sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'yı ziyaret edecek
15.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:24

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16-18 Ağustos 2020 tarihlerinde sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 16 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin törenine katılacağı ve tören sonrası Cumhurbaşkanı Abinader tarafından kabul edileceği bildirilirken Çavuşoğlu'nun bu vesileyle yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü yer aldı.

17 Ağustos'ta Haiti'yi ziyaret edecek olan Bakan Çavuşoğlu, burada Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüşecek, ayrıca Haiti Başbakanı Joseph Jouthe ve Cumhurbaşkanı Jovenel Moise tarafından da kabul edilecek. Bölge turunun son ziyaret noktası 18 Ağustos'ta Venezuela olacağı açıklanırken Çavuşoğlu burada Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile görüşecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde de bulunacak olan Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında, müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması, ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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