Son dakika haberleri! Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi

30.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:52
Son dakika haberleri! Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi

Son dakika haber... Aydın'ın Didim ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri 48,86 gram sentetik kannobinoid olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri 48,86 gram sentetik kannobinoid olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, İ.K. isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan ekipler İ.K.'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 48,86 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.K. gerekli işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği Söke Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ryan Babel Fatih Terim Güven Yalçın Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:09:36. #1.14#
title