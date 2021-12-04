Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları...

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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