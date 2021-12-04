Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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