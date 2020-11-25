Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2020 08:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:35

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İ.I. (55) ile Z.Y. (43) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Y'ye ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Silahlı kavga: 1 yaralı
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