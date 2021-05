Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda can kaybı 27'ye yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Brezilya'nın kalabalık kentlerinden Rio de Janerio'da Triagem Metro İstasyonu yakınında polis ile uyuşturucu çetesi arasında çıkan silahlı çatışmada can kaybı 27'ye çıktı.Polisin katıldığı operasyonda çıkan çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu açıklandı. Yerel medya,çatışma sırasında metro vagonunda bulunan 2 yolcunun yaralandığını kaydetti.

4 YIL SONRAKİ EN FAZLA CAN KAYBI

Brezilya polisinin bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı olduğu ifade edildi. Operasyon anları ise polise ait helikopterden an be an kaydedildi. Polisten yapılan açıklamada, ölen meslektaşlarının adının Andre Leonarda de Mello Frias olduğu ifade edildi. Polisin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'Organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonda, polis memuru Andre Leonarda de Mello Frias'ın hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı