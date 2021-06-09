Son dakika haberleri! Bodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildi
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Son dakika haberleri! Bodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildi

Son dakika haberleri! Bodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastane bahçesindeki otoparkta bulunan ziynet eşyaları, emniyet yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastane bahçesindeki otoparkta bulunan ziynet eşyaları, emniyet yetkililerine teslim edildi.

Bodrum Devlet Hastanesi otoparkında yürüyen bir vatandaş, yolda fermuarlı kese çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar altın olduğunu gören kişi, durumu hastane güvenliğine bildirdi.

Sahibi bulunamayan ziynet eşyaları, emniyet yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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