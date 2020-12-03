Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 0.40 yükseldi, dolar 7.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,315 ve 1,335 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.40 artışla 1,330.85 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.23, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) yarın için geçici rezervi 65 milyar 133.5 milyon lira, 7 Aralık için de 72 milyar 336 milyon lira ekside açıkladı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, " Kasım ayı enflasyonunun beklentinin oldukça üzerinde gelmesinden sonra alevlenen döviz kurları, Hazine ve Maliye Bakanı 'nın güven veren açıklamaları sonrasında düşüşe geçti" denildi ve eklendi: "Öğle saatlerinden sonra dolar ve euro kurlarında satışlar hızlandı ve pariteler akşam saatlerinde sırasıyla 7.78 ve 9.47 seviyelerinden işlem görüyor. ABD borsaları güne hafif alıcılı başladı ve yeni rekor seviyelere yakın fiyatlardan işlem görüyor. "Tüm dünyanın gündeminde önümüzdeki hafta başlaması beklenilen toplu aşılanmalar bulunmakta. Avrupa tarafında da yarın ve haftasonu yoğun çalışılarak AB ve İngiltere'nin karşılıklı memnun kalacağı bir Brexit anlaşması haftanın sonuna yaklaşılırken ana gündem maddesi."Tarafların anlaşmaya yakınlaşmış gözükmesiyle birlikte euro/dolar paritesi uzun bir süredir görmediği 1.2150'ye, sterlin/dolar ise bir yıldan uzun bir süredir yükselemediği 1.35'e yaklaştı."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7665 lira ve en yüksek 7.9177 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.4549 lira ve en yüksek 9.6078 lirayı gördükten sonra, 9.45 – 9.46 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4732 lira ve en yüksek 10.6218 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21017 - 1.21685 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21643 düzeyindeydi.Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14.03 düzeyine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk 11 ayında yüzde 13.19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.04 artış gerçekleşti.Kasım'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 322 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 4.08 yükseldi ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 23.11 düzeyine çıktı.TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk 11 ayında yüzde 22.26 arttı ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 10.69 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı