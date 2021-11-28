Son dakika haberleri! Bingöl Solhanspor, smaçör Celalettin Fedakar'ı transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, smaçör Celalettin Fedakar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşında ve 2 metre boyundaki Celalettin Fedakar ile bu sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Aydın Arık - Spor Haberleri

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