Son dakika haberleri | Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri | Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 yeni koronavirüs vakası

19.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:04
Son dakika haberleri | Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 222 bin 253'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 9 bin 138 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 222 bin 253'e yükseldi. Ülkede 21 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 413'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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