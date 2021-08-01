Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: "Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok"
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Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: "Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok"

Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: 'Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... ANKARA (İHA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke genelinde yaşanan yangınlar ile ilgili, "Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de, azmettirenleri de biliyoruz.

ANKARA (İHA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke genelinde yaşanan yangınlar ile ilgili, "Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de, azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller" dedi.

Orman yangınlarının çıktığı bölgelerde incelemelerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı basın açıklamasında, "Yangın haberlerinin hemen ardından vakit kaybetmeden yangından etkilenen Antalya'da, Manavgat Evrenseki, Kalemler ile Alanya Güzelbağ ve Bayır bölgelerinde söndürme çalışmalarına refakat ettik. Yangından etkilenen mahalleleri, evleri, arazileri yanan vatandaşlarımızın yanında olduk, onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dertlerini, taleplerini dinledik" dedi.

Tüm teknik verilerin yangınların insan eliyle çıktığını gösterdiğini söyleyen Destici, "Tablonun bütününe baktığımızda ilk etapta vicdan sahibi herkeste böylesine korkunç bir felakete hiçbir insanın alet olamayacağı ile ilgili bir duygu uyanıyor. Ama söz konusu Türkiye olduğunda, biliyoruz ki Türkiye'nin düşmanlarının vicdan ve insanlıkla hiçbir bağlarının bulunmadığı konusunda on binlerce terör eyleminden ve cinayetten sonra elde ettiğimiz on binlerce acı tecrübeye sahibiz" diye konuştu.

İklime bağlı şartların sabotajla mücadeleyi daha da zorlaştırdığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de, azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller. Evvelallah onlar da bulunacaktır. Biz, vatan topraklarına baktığımızda hiçbir zaman o toprakları 'arsa'dan ibaret görmedik. 36 yıldır içinde kundaktaki bebeklerin de olduğu on binlerce cinayet işlemiş, ülkenin ormanlarını yakmayı mücadele yöntemi olarak ilan etmiş, bu yöntemi ve talimatı elebaşları tarafından yazılı hale getirmiş, yargılandığı mahkemede itiraf etmiş bir güruhla savaşıyoruz."

Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin de açıklama yapan Destici, "Aynı ihanet şebekesini bu kez de Konya'da iki aile arasında husumet kaynaklı meydana gelen adli bir vakayı bir Kürt-Türk çatışmasına dönüştürme gayreti içerisinde, bir ayaklanma, bir iç savaş çıkarma hevesi içinde görüyoruz. HDP Eş Genel Başkanı, sözde parti yöneticileri, sözde milletvekilleri düzeyinde haysiyetsizce necip ve aziz Türk milleti ırkçılıkla, kadim Türk Devleti de faşistlikle ve katliama göz yummakla itham edilmiştir. Elbette hukuk bunun gereğini yapmalıdır ve yapacaktır" dedi. - ANKARA

Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: 'Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok'
Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: 'Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok'
Son dakika haberleri: BBP Genel Başkanı Destici: 'Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda aslında hiçbir tereddüdümüz yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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