Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI
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Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Bir son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

14.08.2020 04:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 05:00

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti saat 03.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu Edirne istikametinde asfaltlama çalışması yaptığı sırada trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRT 967 plakalı otomobil, önce yolun açılmasını bekleyen otomobile sonra da iki farklı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, kazaya neden otomobil sürücüsü ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı, 4 otomobilde ise hasar meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, İtfaiye ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan otomobillerde bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ulaşımı tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. 4 otomobilin yoldan kaldırılması sonucu ulaşım normale döndü.

TRAFİK YOĞUNDU DURDUM

Kazaya neden olan aracın çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü Osman Demirel, kazayı anlatarak, Ben karşıdan yoğunluk olduğunu gördüm. Yaklaşık 15-20 metre kadar ilerledim, tekrar durdum. Aracım dururken arkadan gelen bir otomobil vurdu, aracım yan dönerek bariyerlere vurdu. Bu sırada başka bir otomobil de bana yan taraftan vurdu. İki araç aynı anda vurdu bana, biri arkadan diğer yandan. Trafik yoğundu, durmuştu tamamen. Bu yüzden durmuştum. İleride ne olduğunu bilmiyorum ama şiddetli vurdu aracıma. Araçta ailem de vardı dedi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Kaynak: DHA

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