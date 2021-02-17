Son dakika haberleri: Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, Başbakan Şeyh Hasina'ya yönelik suikast davasında 10 militanın idam cezasını onadı

Son dakika haberi: Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, Başbakan Şeyh Hasina'ya suikast girişiminde bulunmakla suçlanan ve 2017 yılında ölüm cezasına çarptırılan 10 sanık hakkındaki kararı uygun buldu.

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, Başbakan Şeyh Hasina'ya suikast girişiminde bulunmakla suçlanan ve 2017 yılında ölüm cezasına çarptırılan 10 sanık hakkındaki kararı uygun buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşmada, Yüksek Mahkeme, Hasina'ya yönelik suikast girişimlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle İslami Cihad Hareketi üyesi 10 sanığa yönelik nihai kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, Ağustos 2017'de ölüm cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki kararı onadı.

Hasina'nın, 2000 yılında ülkenin güneyindeki Kotalipara kentinde üniversite kampüsünde yapacağı mitingden bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen bu 10 sanık tarafından yerleştirildiğini savunmuştu.

Başkent Dakka'da 21 Ağustos 2017 yılında görülen davada mahkeme, 10 militanın, Hasina'ya suikast planı gerekçesiyle kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetmişti.

Mahkemenin bu kararı üzerine, savunma avukatları, kararın temyize götürüleceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere