Son dakika haberleri | Bangladeş'te trafik kazası: 17 ölü
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Son dakika haberleri | Bangladeş'te trafik kazası: 17 ölü

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bangladeş'te trafik kazası: 17 ölü

Son dakika haberine göre Bangladeş'in Rajshahi şehrinde otobüs, minibüs ve binek aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi öldü.

Bangladeş'in Rajshahi şehrinde otobüs, minibüs ve binek aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi öldü.

Yetkililer, hızlı seyreden bir otobüsle minibüsün çarpıştığını, minibüse de arkadan bir binek aracın çarptığını bildirdi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpünün patladığını ve mahsur kalan 13 kişinin yanarak can verdiğini ifade eden yetkililer; otobüsteki 3, araçtaki 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, 3'ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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