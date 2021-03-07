Son dakika haberleri! Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

07.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:44
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06.03.2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3,47 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 11 gram esrar maddesi,6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Lady Gaga Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Balıkesir'de 8 şüpheliye uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:02:46. #1.15#
title